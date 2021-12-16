Кто в пустые ворота не забивает, на Мальдивах отдыхает: Цыганков взбесил своих фолловеров

Цыганков с Романой на Мальдивах / Фото: Коллаж: Сегодня

После ничьей Динамо с Зарей 1:1, позволившей Шахтеру стать зимним чемпионом Украины, самый дорогой игрок киевлян Виктор Цыганков со своей возлюбленной Романой укатил отдыхать в теплые края.

"Какое же благословение видеть такую красоту", – написал в Instagram 24-летний Цыганков, опубликовав снимки своего релакса на Мальдивах.

Реклама

Правда, лишь немногие фолловеры в комментариях под фото разделили с Виктором радость отдыха в райском уголке земного шара. Большинство принялось на чем свет стоит критиковать Цыганкова – как за последнюю ничью с Зарей, так и за промахи в Лиге чемпионов.

Реклама

"Играл бы так же красиво, как отдыхаешь"

"Я бы с такой игрой всю команду закрыл на базе..."

"Вот после таких игр, как с Зарей, становится понятно, что нам в ЛЧ и ЛЕ делать нечего! Хорошего отдыха, Витя"

"Кто в ЛЧ в пустые ворота не забивает, тот на Мальдивах отдыхает", – песочат Цыганкова его подписчики

Виктор Цыганков / Фото: Reuters

Отметим, что одноклубник Цыганкова по Динамо Виталий Миколенко вот-вот должен стать игроком Эвертона.