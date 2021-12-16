15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал 2
Вест Хэм 0
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Кто в пустые ворота не забивает, на Мальдивах отдыхает: Цыганков взбесил своих фолловеров

Андрей Трофимов
16 декабря, 10:37
Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков поделился с подписчиками фотографиями отдыха на Мальдивах, а его завалили гневными комментариями

Цыганков с Романой на Мальдивах / Фото: Коллаж: Сегодня

После ничьей Динамо с Зарей 1:1, позволившей Шахтеру стать зимним чемпионом Украины, самый дорогой игрок киевлян Виктор Цыганков со своей возлюбленной Романой укатил отдыхать в теплые края.

"Какое же благословение видеть такую красоту", – написал в Instagram 24-летний Цыганков, опубликовав снимки своего релакса на Мальдивах.

Реклама

Правда, лишь немногие фолловеры в комментариях под фото разделили с Виктором радость отдыха в райском уголке земного шара. Большинство принялось на чем свет стоит критиковать Цыганкова – как за последнюю ничью с Зарей, так и за промахи в Лиге чемпионов.

Реклама
  • "Играл бы так же красиво, как отдыхаешь"
  • "Я бы с такой игрой всю команду закрыл на базе..."
  • "Вот после таких игр, как с Зарей, становится понятно, что нам в ЛЧ и ЛЕ делать нечего! Хорошего отдыха, Витя"
  • "Кто в ЛЧ в пустые ворота не забивает, тот на Мальдивах отдыхает", – песочат Цыганкова его подписчики

Виктор Цыганков / Фото: Reuters

Отметим, что одноклубник Цыганкова по Динамо Виталий Миколенко вот-вот должен стать игроком Эвертона.