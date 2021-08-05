Хто не вірив? Україна переплюнула Ріо-2016 за медалями

На попередніх Іграх у Бразилії у нашої збірної назбиралося 11 медалей, в Токіо-2020 – уже 13, тільки поки незрозуміло, якою буде нагорода Хижняка – золотою чи срібною

Чебан із "золотом" Ріо і Беленюк із "золотом" Токіо / Фото: Reuters, AFP

На Олімпіаді-2016 у Ріо українські спортсмени здобули 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

У Токіо-2020 після "бронзи" Людмили Лузан в каное у нас стало 12 нагород, але фактично їх уже 13.

Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Getty Images

Офіційний залік Олімпіади в Токіо не враховує медаль нашого боксера Олександра Хижняка, яка вже нікуди від нього не дінеться. Питання тільки, буде вона золотою чи срібною.

Нагадаємо, сьогодні Хижняк на нервах здолав філіппінця Еуміра Марсяля і 7 серпня в фіналі битиметься з бразильцем Соузою.

Олександр Хижняк / Фото: Reuters Реклама

Отже, Україна за кількістю нагород вже перевершила показник Ріо-2016.

Залишилося тепер переплюнути Ріо 2016 не лише за кількістю медалей, але й за якістю.

Юрій Чебан із "золотом" Ріо-2016 / Фото: AFP

МЕДАЛІ ТОКІО БЕЗ УРАХУВАННЯ ХИЖНЯКА