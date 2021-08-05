Хто не вірив? Україна переплюнула Ріо-2016 за медалями

Чебан із "золотом" Ріо і Беленюк із "золотом" Токіо / Фото: Reuters, AFP
На Олімпіаді-2016 у Ріо українські спортсмени здобули 11 медалей – 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.
У Токіо-2020 після "бронзи" Людмили Лузан в каное у нас стало 12 нагород, але фактично їх уже 13.
Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Getty Images
Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Getty Images
Офіційний залік Олімпіади в Токіо не враховує медаль нашого боксера Олександра Хижняка, яка вже нікуди від нього не дінеться. Питання тільки, буде вона золотою чи срібною.
Нагадаємо, сьогодні Хижняк на нервах здолав філіппінця Еуміра Марсяля і 7 серпня в фіналі битиметься з бразильцем Соузою.
Олександр Хижняк / Фото: Reuters
Отже, Україна за кількістю нагород вже перевершила показник Ріо-2016.
Залишилося тепер переплюнути Ріо 2016 не лише за кількістю медалей, але й за якістю.
Юрій Чебан із "золотом" Ріо-2016 / Фото: AFP
МЕДАЛІ ТОКІО БЕЗ УРАХУВАННЯ ХИЖНЯКА
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