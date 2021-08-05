Кто не верил? Украина переплюнула Рио-2016 по медалям

На предыдущих Играх в Бразилии у нашей сборной набралось 11 медалей, в Токио-2020 – уже 13, только пока неясно, какой окажется награда Хижняка – золотой или серебряной

Чебан с "золотом" Рио и Беленюк с "золотом" Токио / Фото: Reuters, AFP

На Олимпиаде-2016 в Рио украинские спортсмены добыли 11 медалей – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

В Токио-2020 после "бронзы" Людмилы Лузан в каноэ у нас стало 12 наград. Но фактически их уже 13.

Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Getty Images

Официальный зачет Олимпиады в Токио не учитывает медаль нашего боксера Александра Хижняка, которая уже никуда от него не денется. Вопрос только, будет она золотой или серебряной.

Напомним, сегодня Хижняк на нервах одолел филиппинца Эумира Марсьяля и 7 августа в финале сразится с бразильцем Соузой.

Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters Реклама

Таким образом Украина по числу наград уже превзошла показатель Рио-2016.

Осталось теперь переплюнуть Рио-2016 не только по количеству медалей, но и по качеству.

Юрий Чебан с "золотом" Рио-2016 / Фото: AFP

МЕДАЛИ ТОКИО БЕЗ УЧЕТА ХИЖНЯКА