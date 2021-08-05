Кто не верил? Украина переплюнула Рио-2016 по медалям

Чебан с "золотом" Рио и Беленюк с "золотом" Токио / Фото: Reuters, AFP
На Олимпиаде-2016 в Рио украинские спортсмены добыли 11 медалей – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.
В Токио-2020 после "бронзы" Людмилы Лузан в каноэ у нас стало 12 наград. Но фактически их уже 13.
Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Getty Images
Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Getty Images
Официальный зачет Олимпиады в Токио не учитывает медаль нашего боксера Александра Хижняка, которая уже никуда от него не денется. Вопрос только, будет она золотой или серебряной.
Напомним, сегодня Хижняк на нервах одолел филиппинца Эумира Марсьяля и 7 августа в финале сразится с бразильцем Соузой.
Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters
Таким образом Украина по числу наград уже превзошла показатель Рио-2016.
Осталось теперь переплюнуть Рио-2016 не только по количеству медалей, но и по качеству.
Юрий Чебан с "золотом" Рио-2016 / Фото: AFP
МЕДАЛИ ТОКИО БЕЗ УЧЕТА ХИЖНЯКА
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