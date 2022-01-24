Хто фотографується з росіянами – на передову! Тренер наказав нашим олімпійцям

Сосновський проти обнімашек з росіянами / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Олімпіади у Пекіні українським спортсменам рекомендували уникати росіян. Відмовитися від спільних фото та інших провокаційних тем.

Легендарний український тренер із боксу Дмитро Сосновський двома руками підтримує ці рекомендації.

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"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже щодня у цій війні з Росією гинуть українці". Будь моя воля, я взагалі не дозволяв би українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії. Адже яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території.

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Потрібно завжди бути патріотом України та мати чітку позицію. Як я можу ставитись до Росії, якщо вона хоче знищити мою країну? Але ми цього не дозволимо. Вже сімох хлопців, які тренувалися в боксерській залі, де я проводжу тренування, брали участь у бойових діях на сході України. Дякувати Богу, всі повернулися живими. А тим, хто стверджує, що ми – один народ, що ми – брати і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, що вони одразу змінили б свою думку", – цитує Сосновського Meta-ratings.com.ua.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

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Зимові Олімпійські ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 до 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.