Хто фаворит матчу Шотландія – Україна? Свіжі котирування на бій у відборі на ЧС-2022

Збірна України мріє вирушити до Катару на ЧС-2022

Вже незабаром збірна України зіграє свій поєдинок плей-оф відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова протистоятиме шотландцям.

Зустріч проходитиме у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Онлайн матчу Шотландія – Україна буде у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Тим часом букмекери оновили котирування на фаворита зустрічі. Як і раніше, Шотландія має більше шансів на прохід. Коефіцієнт на команду Стіва Кларка дорівнює 1.69, тоді як на "синьо-жовтих" – 2.25. У відсотковому співвідношенні – 57% на 43%.

Дивитися матч Шотландія – Україна онлайн можна буде на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція буде доступна на сервісі OLL.TV.

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Якщо говорити про основний час, то перемога шотландців оцінюється у 2.39, українців – у 3.45. Імовірність нічиєї та переходу до екстра-таймів становить 3.05.

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Нагадаємо, що гра проти "тартанової армії" мала пройти ще 24 березня. Однак через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни, матч довелося перенести.

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У разі нашої перемоги команда Олександра Петракова зіграє 5 червня проти Уельсу за право поїхати на ЧС-2022. Сам мундіаль пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.