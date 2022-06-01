Збірна України позбулася переможця Ліги чемпіонів: хто зіграє із Шотландією

Олександр Петраков виключив із заявки на стиковий матч ЧС-2022 трьох футболістів – Данила Сікана, Дениса Попова та Андрія Луніна

Після вчорашнього тренування тренерський штаб обрав склад на гру із Шотландією / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 1 червня, відбудеться півфінальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шотландія – Україна.

У день гри головний тренер української збірної Олександр Петраков назвав футболістів, які можуть вийти на поле. Із заявки виключені троє гравців: Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін. Нагадаємо, що кілька днів тому Лунін з Реалом виграв Лігу чемпіонів.

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Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами):

Георгій Бущан Едуард Соболь Валерій Бондар Олександр Сирота Сергій Сидорчук Тарас Степаненко Андрій Ярмоленко Руслан Маліновський Роман Яремчук Микола Шапаренко Артем Довбик Андрій Пятов Ілля Забарний Михайло Мудрик Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Олександр Піхальонок Тарас Качараба Олександр Зубков Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу 5 червня зіграє з Уельсом за пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі.