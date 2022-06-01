1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Кто фаворит матча Шотландия – Украина? Свежие котировки на битву в отборе на ЧМ-2022

Анатолий Дерека
1 июня, 19:34
Команда Александра Петракова постарается подарить нашим болельщикам праздник в это непростое время. Рассказываем о котировках букмекеров

Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Уже совсем скоро сборная Украины сыграет свой поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова будет противостоять шотландцам.

Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Онлайн матча Шотландия – Украина будет у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Тем временем букмекеры обновили котировки на фаворита встречи. Как и раньше, у Шотландии больше шансов на проход. Коэффициент на команду Стива Кларка равен 1.69, тогда как на "сине-желтых" – 2.25. В процентном соотношении – 57% на 43%.

Смотреть матч Шотландия – Украина онлайн можно будет на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция будет доступна на сервисе OLL.TV.

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Если говорить об основном времени, то победа шотландцев оценивается в 2.39, украинцев – в 3.45. Вероятность ничьей и перехода к экстра-таймам составляет 3.05.

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Напомним, что игра против "тартановой армии" должна была пройти еще 24 марта. Однако из-за войны, которую фашистская Россия развязала против нашей страны, матч пришлось перенести.

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В случае нашей победы команда Александра Петракова сыграет 5 июня против Уэльса за право поехать на ЧМ-2022. Сам же мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.