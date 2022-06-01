Кто фаворит матча Шотландия – Украина? Свежие котировки на битву в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Уже совсем скоро сборная Украины сыграет свой поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова будет противостоять шотландцам.

Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Онлайн матча Шотландия – Украина будет у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

Тем временем букмекеры обновили котировки на фаворита встречи. Как и раньше, у Шотландии больше шансов на проход. Коэффициент на команду Стива Кларка равен 1.69, тогда как на "сине-желтых" – 2.25. В процентном соотношении – 57% на 43%.

Смотреть матч Шотландия – Украина онлайн можно будет на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция будет доступна на сервисе OLL.TV.

Реклама

Если говорить об основном времени, то победа шотландцев оценивается в 2.39, украинцев – в 3.45. Вероятность ничьей и перехода к экстра-таймам составляет 3.05.

Читайте также: Заявка сборной Украины на матч против Шотландии

Напомним, что игра против "тартановой армии" должна была пройти еще 24 марта. Однако из-за войны, которую фашистская Россия развязала против нашей страны, матч пришлось перенести.

Реклама

В случае нашей победы команда Александра Петракова сыграет 5 июня против Уэльса за право поехать на ЧМ-2022. Сам же мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.