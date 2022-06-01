Сборная Украины избавилась от победителя Лиги чемпионов: кто сыграет с Шотландией

Александр Петраков исключил из заявки на стыковой матч ЧМ-2022 троих футболистов – Даниила Сикана, Дениса Попова и Андрея Лунина

После вчерашней тренировки сборной тренерский штаб выбрал состав на игру с Шотландией / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В среду, 1 июня, состоится полуфинальный поединок квалификации ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.

В день игры главный тренер украинской сборной Александр Петраков назвал футболистов, которые могут выйти на поле. Из заявки исключены трое игроков: Даниил Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин. Напомним, что пару дней назад Лунин с Реалом выиграл Лигу чемпионов.

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Официальная заявка сборной Украины на матч (по номерам):

Георгий Бущан Эдуард Соболь Валерий Бондарь Александр Сирота Сергей Сидорчук Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Роман Яремчук Николай Шапаренко Артем Довбык Андрей Пятов Илья Забарный Михаил Мудрик Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Зинченко Александр Пихаленок Тарас Качараба Александр Зубков Александр Караваев Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык

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Напомним, что победитель сегодняшнего матча 5 июня сыграет с Уэльсом за прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре.