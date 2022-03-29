Хто чим може: Мілевський показав, що робить під час війни

Мілевський допомагає киянам / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Білорус Артем Мілевський вирішив не залишати свою другу батьківщину під час війни. Зараз колишній форвард збірної України та Динамо перебуває у Києві. Хоча всі його родичі мешкають у Мінську.

На своїй сторінці у Instagram Мілевський показав, як розвантажує гуманітарну допомогу.

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"Хто чим", – підписав знімок колишній футболіст.

Раніше Мілевський показував, як в одному із підземних паркінгів рятувався від обстрілу російських фашистів.

Нагадаємо, що друг Мілевського Олександр Алієв зараз у теробороні столиці. Алієв розповів, що б зробив при зустрічі з Путіним.

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Зірки спорту не залишаються осторонь війни, яку Росія розв'язала на території України. Наприклад, Олександр Усик звернувся до трьох пропутінських знаменитостей, показавши відео з Ірпеня.