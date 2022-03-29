Кто чем может: Милевский показал, что делает во время войны

Милевский помогает киевлянам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Белорус Артем Милевский решил не покидать свою вторую родину во время войны. Сейчас бывший форвард сборной Украины и Динамо находится в Киеве. Хотя все его родственники живут в Минске.

На своей странице в Instagram Милевский показал, как разгружает гуманитарную помощь.

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"Кто чем", – подписал снимок бывший футболист.

Ранее Милевский показывал, как в одном из подземных паркингов спасался от обстрела российских фашистов.

Напомним, что друг Милевского Александр Алиев сейчас в теробороне столицы. Алиев рассказал, чтобы бы сделал при встрече с Путиным.

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Звезды спорта не остаются в стороне от войны, которую Россия развязала на территории Украины. К примеру, Александр Усик обратился к трем пропутинским знаменитостям, показав видео из Ирпеня.