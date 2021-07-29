Крутий виступ! Усик під враженням від перемоги українця на Олімпіаді

Усик оцінив перший бій Хижняка на Олімпіаді / Фото: Reuters
29 липня на стадії 1/8 фіналу український претендент на золото Олімпіади Хижняк впевнено розібрався з господарем рингу – японцем Юіто Морівакі. Всі п'ять суддів віддали перемогу 25-річному Олександру – 5:0.
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"Це був перший поєдинок Хижняка на Олімпіаді. Проходить адаптація, він розгойдується. Все чудово. Тепер у нас є перемога в особі Олександра, і ми всі сподіваємося, що він і далі в такому ж дусі буде продовжувати виступати на Олімпіаді. Чудовий поєдинок, все круто", – сказав Усик в ефірі UA:Перший
Хижняк переміг Морівакі за всіма статтями / Фото: Reuters
1 серпня в чвертьфіналі Олімпіади Хижняк проведе бій з Еурі Седено Мартінесом з Домініканської Республіки.
Олександр – чемпіон світу-2017 року і самий технічний боєць того мундіалю. Підтвердив свій клас "золотом" на Евроіграх-2019. У фіналі олімпійського відбірного турніру в червні 2021-го розібрався з головним суперником у своїй вазі – сімферопольцем Глібом Бакші, який виступає за Росію.
Олександр Хижняк став переможцем європейського кваліфікаційного турнира. Фото: AIBA
Також сьогодні спаринг-партнера Усика вибили з Олімпіади. Цотне Рогава несподівано програв в першому ж поєдинку боксерського турніру в Токіо, а думки суддів розділилися.
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