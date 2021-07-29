Замісив! Український претендент на золото Олімпіади Хижняк почав в перемоги!

Усі п'ять суддів віддали перемогу Олександру Хижняку в кожному з трьох раундів. У підсумку 25-річний українець здолав японця Юїто Морівакі з рахунком 5:0.
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В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться з 21-річним Еурі Седено Мартінесом з Домініканської Республіки. Цей бій відбудеться в неділю, 1 серпня. Початок – о 6:18 ранку за київським часом.
Відзначимо, що Хижняк – фаворит №1 на "золото" у вазі до 75 кг і головний претендент на виграш першого місця на Іграх серед усіх українських спортсменів, згідно з котируваннями аналітиків.
Олександр – чемпіон світу-2017 і найкращий боєць того мундіалю. Підтвердив свій клас "золотом" на Евроіграх-2019. У фіналі олімпійського відбірного турніру в червні 2021-го розібрався з головним суперником у своїй вазі – сімферопольцем Глібом Бакши, який виступав за Україну, але після окупації Криму прийняв російське громадянство.
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