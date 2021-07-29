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Олімпіада 2020 в Токіо

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Замісив! Український претендент на золото Олімпіади Хижняк почав в перемоги!

Олег Люлька Олег Люлька
29 липня, 06:26
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У поєдинку 1/8 фіналу боксерського турніру Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк впевнено розібрався з господарем рингу – японцем Юїто Морівакі
Хижняк переміг Морівакі за всіма статтями
Хижняк переміг Морівакі за всіма статтями / Фото: Reuters

Усі п'ять суддів віддали перемогу Олександру Хижняку в кожному з трьох раундів. У підсумку 25-річний українець здолав японця Юїто Морівакі з рахунком 5:0.

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В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться з 21-річним Еурі Седено Мартінесом з Домініканської Республіки. Цей бій відбудеться в неділю, 1 серпня. Початок – о 6:18 ранку за київським часом.

Відзначимо, що Хижняк – фаворит №1 на "золото" у вазі до 75 кг і головний претендент на виграш першого місця на Іграх серед усіх українських спортсменів, згідно з котируваннями аналітиків.

Олександр – чемпіон світу-2017 і найкращий боєць того мундіалю. Підтвердив свій клас "золотом" на Евроіграх-2019. У фіналі олімпійського відбірного турніру в червні 2021-го розібрався з головним суперником у своїй вазі – сімферопольцем Глібом Бакши, який виступав за Україну, але після окупації Криму прийняв російське громадянство.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
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1
flag США СШАUS
13
12
10
35
2
flag Китай КитайCN
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag ОКР ОКРROC
7
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5
flag Австралія АвстраліяAU
7
2
9
18
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
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16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
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8
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