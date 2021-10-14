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Інгулець --
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Порту --
Мілан --
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Кров у басейні! СРСР і Угорщина на Олімпіаді продовжили війну

Любомир Луканюк
14 жовтня, 13:59
Матч з водного поло на Іграх-1956 року в Мельбурні не дограли. Угорські спортсмени виграли золото і попросили політичного притулку

Олімпійський матч не дограли, СРСР зарахували поразку

У жовтні 1956 року демонстрація угорських студентів переросла в повстання проти прорадянського уряду.

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Запеклі бої йшли на вулицях Будапешта. Місцевих комуністів підтримав СРСР, який ввів свої війська. В операції з придушення повстання брало участь більше 30 тисяч радянських солдатів, понад тисячу танків, авіація. Загинули близько трьох тисяч цивільних осіб, стільки ж і угорських військових, більше 13 000 солдатів опозиції були поранені.

Ось в такій атмосфері повинен був відбутися поєдинок з водного поло між збірними СРСР та Угорщини на Олімпійських іграх в Мельбурні.

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Угорські спортсмени були заведені до межі. Вони підтримували демократію в країні і люто ненавиділи радянських окупантів. А оскільки всі в школі вивчали російську мову, то з перших хвилин почали ображати ватерполістів СРСР.

Слово за слово і перепалка переросла в бійку. "Ми відчували, що граємо не тільки для себе, але і для всієї нашої країни", – згадував Ервін Задор.

Він найбільше і постраждав. У бійці Задору розбили обличчя і кров струмком полилася в басейн. Глядачі заревіли. На гру в основному прийшли емігранти з СРСР і соціалістичних країн, які ненавиділи комуністичний режим.

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Поліції довелося оточити басейн, щоб уникнути розправи уболівальників над радянськими спортсменами.

Судді зупинили зустріч і збірній СРСР було зараховано поразку. Пізніше угорці виграли вирішальний поєдинок у збірної Югославії і стали олімпійськими чемпіонами.

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Після закінчення Олімпійських ігор більше половини гравців збірної Угорщини, які брали участь у тому матчі, попросили політичного притулку на Заході.

Ервін Задор переїхав до США, де влаштувався на роботу тренером з плавання. Одним з його учнів був майбутній 9-разовий олімпійський чемпіон Марк Спітц.

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