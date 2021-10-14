Кровь в бассейне! СССР и Венгрия на Олимпиаде продолжили войну

Олимпийский матч не доиграли, СССР засчитали поражение

В октябре 1956 года демонстрация венгерских студентов переросла в восстание против просоветского правительства.

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Ожесточенные бои шли на улицах Будапешта. Местных коммунистов поддержал СССР, который ввел свои войска. В операции по подавлению восстания участвовало более 30 тысяч советских солдат, более тысячи танков, авиация. Погибли около трех тысяч гражданских лиц, столько же и венгерских военных, более 13 000 солдат оппозиции были ранены.

Вот в такой атмосфере должен был состояться поединок по водному поло между сборными СССР и Венгрии на Олимпийских играх в Мельбурне.

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Венгерские спортсмены были заведены до предела. Они поддерживали демократию в стране и люто ненавидели советских оккупантов. А поскольку все в школе изучали русский язык, то с первых минут стали оскорблять ватерполистов СССР.

Слово за слово и перепалка переросла в драку. "Мы чувствовали, что играем не только для себя, но и для всей нашей страны", – вспоминал Эрвин Задор.

Он больше всего и пострадал. В драке Задору разбили лицо и кровь ручьем полилась в бассейн. Зрители взревели. На игру в основном пришли эмигранты из СССР и соцстран, которые ненавидели коммунистический режим.

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Полиции пришлось окружить бассейн, чтобы избежать расправы болельщиков над советскими спортсменами.

Судьи остановили встречу и сборной СССР было засчитано поражение. Позже венгры выиграли решающий поединок у сборной Югославии и стали олимпийскими чемпионами.

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После окончания Олимпийских игр больше половины игроков сборной Венгрии, принимавших участие в том матче, попросили политического убежища на Западе.

Эрвин Задор переехал в США, где устроился на работу тренером по плаванию. Одним из его учеников был будущий 9-кратный олимпийский чемпион Марк Спитц.