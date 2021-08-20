Красуня представила форму італійського клубу – взяли приклад з України

Венеція презентувала форму за допомогою красуні / Фото: Twitter

Нову екіпіровку клубу з другої ліги України презентувала чарівна модель в полі. В Італії порахували цей маркетинговий хід дуже привабливим і взяли його собі на озброєння.

Читайте також: Шахтар представив нову форму неймовірним шоу: фото і відео

Чарівна дівчина презентувала основну форму Венеції ще в червні. Домашній комплект виконаний в чорних кольорах з золотими написами.

Реклама

А напередодні прийшла черга третього комплекту. І на цей раз фото вийшли куди пікантніші!

Венеція за підсумками минулого сезону пробилася в Серію А, тому буде можливість побачити команду в цих яскравих футболках в матчах проти найсильніших команд Італії.

До речі, напередодні стався казус через футбольної форми. Футболіст хотів поцілувати емблему, але не знайшов її на новій формі команди. Ще не звик до новій формі.