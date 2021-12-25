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Красуня: Лілія Подкопаєва зробила фурор різдвяним фото

Олександр Трикіша
25 грудня, 12:56
Відома українська Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва привітала своїх підписників з Різдвом. Начебто нічого особливого, але фанати – у захваті

Лілія Подкопаєва / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортсменка просто сфотографувалася на тлі новорічної ялинки. Але шанувальникам Лілії так сподобався її образ, що українку просто закидали компліментами у коментарях.

І справді, глянувши на фото, і не скажеш, що нашій уславленій гімнастці 46 років.

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  • Красуня
  • Наша золота Лілія
  • Simply the best!

Такі та інші компліменти писали спортсменці у коментарях фанати, супроводжуючи слова великою кількістю смайликів у вигляді сердець.

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