Красуня: Лілія Подкопаєва зробила фурор різдвяним фото

Лілія Подкопаєва / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортсменка просто сфотографувалася на тлі новорічної ялинки. Але шанувальникам Лілії так сподобався її образ, що українку просто закидали компліментами у коментарях.

І справді, глянувши на фото, і не скажеш, що нашій уславленій гімнастці 46 років.

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Красуня

Наша золота Лілія

Simply the best!

Такі та інші компліменти писали спортсменці у коментарях фанати, супроводжуючи слова великою кількістю смайликів у вигляді сердець.

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