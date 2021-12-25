Красавица: Лилия Подкопаева произвела фурор рождественским фото

Лилия Подкопаева / Фото: Коллаж: Сегодня
Спортсменка просто сфотографировалась на фоне новогодней елки. Но поклонникам Лилии так понравился ее образ, что украинку просто забросали комплиментами в комментариях.
И вправду, взглянув на фото, и не скажешь, что нашей прославленной гимнастке 46 лет.
- Красавица
- Наша золотая Лилия
- Simply the best!
Такие и другие комплименты писали спортсменке в комментариях фанаты, сопровождая слова обилием смайликов в виде сердечек.
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