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Красавица: Лилия Подкопаева произвела фурор рождественским фото

Александр Трикиша
25 декабря, 12:56
Знаменитая украинская Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила своих подписчиков с Рождеством. Вроде ничего особенного, но фанаты – в восторге

Лилия Подкопаева / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортсменка просто сфотографировалась на фоне новогодней елки. Но поклонникам Лилии так понравился ее образ, что украинку просто забросали комплиментами в комментариях.

И вправду, взглянув на фото, и не скажешь, что нашей прославленной гимнастке 46 лет.

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  • Красавица
  • Наша золотая Лилия
  • Simply the best!

Такие и другие комплименты писали спортсменке в комментариях фанаты, сопровождая слова обилием смайликов в виде сердечек.

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