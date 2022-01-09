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Крах Шевченка: без Андрія Дженоа програла матч за життя

Андрій Трофімов
9 січня, 21:22
Поєдинок зі Спецією, який Дженоа потрібно було вигравати кров із носа, команда Андрія Шевченка програла – 0:1

Дженоа - Спеція - 0:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко не міг керувати Дженоа у недільному поєдинку зі Спецією. Український наставник "грифонів" вдруге за два тижні захворів на COVID.

За його відсутності тренерський штаб Дженоа очолював Мауро Тассотті. Що ж, жорсткого слова від Шеви з краю поля не вистачило...

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У поєдинку з безпосереднім конкурентом у боротьбі за збереження прописки в Серії А, та ще й на своєму полі, Дженоа програла 0:1.

Дженоа – Спеція – 0:1
Гол: Бастоні, 14

Зазначимо, що український півзахисник Спеції Віктор Коваленко у цьому поєдинку вийшов на заміну на 85-й хвилині.

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ВІДЕО ГОЛА БАСТОНІ

За всієї довіри американських господарів Дженоа до Андрія Шевченка, в головах уболівальників команди, певно, вже можуть почати роїтися думки про можливу відставку українця, якого, нагадаємо, нещодавно думали покликати до себе поляки.

Після 0:1 від Спеції Дженоа закріпилася у зоні вильоту чемпіонату Італії, залишившись на передостанньому рядку.

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