Крах Шевченко: без Андрея Дженоа проиграла матч за жизнь

Дженоа - Специя - 0:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко не мог руководить Дженоа в воскресном поединке со Специей. Украинский наставник "грифонов" второй раз за две недели заболел коронавирусом.

В его отсутствие тренерский штаб Дженоа возглавлял Мауро Тассотти. Что ж, жесткого слова от Шевы с бровки поля явно не хватило...

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В поединке с прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в Серии А, да еще на своем поле, Дженоа проиграла 0:1.

Дженоа – Специя – 0:1

Гол: Бастони, 14

Отметим, что украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко в этом поединке вышел на замену на 85-й минуте.

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ВИДЕО ГОЛА БАСТОНИ

При всем доверии американских хозяев Дженоа к Андрею Шевченко, в умах болельщиков команды наверняка уже могут начать роиться мысли о возможной отставке украинца, которого, напомним, недавно думали позвать к себе поляки.

После 0:1 от Специи Дженоа закрепилась в зоне вылета чемпионата Италии, оставшись на предпоследнем месте.