9 января 19:30 Онлайн
Рома 3
Ювентус 4
9 января 19:30 Онлайн
Дженоа --
Специя --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Крах Шевченко: без Андрея Дженоа проиграла матч за жизнь

Андрей Трофимов
9 января, 21:22
Поединок со Специей, который Дженоа нужно было выигрывать кровь из носу, команда Андрея Шевченко проиграла – 0:1

Дженоа - Специя - 0:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко не мог руководить Дженоа в воскресном поединке со Специей. Украинский наставник "грифонов" второй раз за две недели заболел коронавирусом.

В его отсутствие тренерский штаб Дженоа возглавлял Мауро Тассотти. Что ж, жесткого слова от Шевы с бровки поля явно не хватило...

Реклама

В поединке с прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в Серии А, да еще на своем поле, Дженоа проиграла 0:1.

Дженоа – Специя – 0:1
Гол: Бастони, 14

Отметим, что украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко в этом поединке вышел на замену на 85-й минуте.

Реклама

ВИДЕО ГОЛА БАСТОНИ

При всем доверии американских хозяев Дженоа к Андрею Шевченко, в умах болельщиков команды наверняка уже могут начать роиться мысли о возможной отставке украинца, которого, напомним, недавно думали позвать к себе поляки.

После 0:1 от Специи Дженоа закрепилась в зоне вылета чемпионата Италии, оставшись на предпоследнем месте.

Реклама