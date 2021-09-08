Підступна хвороба... Україна втратила чемпіонку Європи

Волейболістці Надії Куляші було 59 років / Фото: Facebook

Про те, що перестало битися серце Надії Куляші (Орлової), повідомила Федерація волейболу України. 12 листопада відомій спортсменці мало би виповнитися 60 років.

У квітні 2021 року Надії був поставлений діагноз пухлина головного мозку.

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Досягнення Надії Куляші

Чемпіонка Європи серед молоді 1979 року

Срібна призерка чемпіонату Європи 1981 року

Володарка Кубка європейських чемпіонів (1981, 1982, 1983)

Чемпіонка СРСР (1980-1982)

"На початку нинішнього року у Надії Леонідівни стрімко почала прогресувати підступна хвороба. Потрібувалося термінове лікування і, завдяки всім небайдужим, вдалося зібрати гроші на дві операції. Однак, на жаль, всі зусилля лікарів виявилися марними", – йдеться в заяві ФВУ

Відзначимо, що спортсменка народилася у Верх-Нейвинську Свердловської області. Грала за тамтешню Уралочку, потім за Локомотив (Дніпро) і Емлякбанкаші (Анкара).

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Останнім часом Надія Куляша жила в Дніпрі, працювала директором ДЮСШ з ігрових видів спорту.