Підступна хвороба... Україна втратила чемпіонку Європи

Волейболістці Надії Куляші було 59 років / Фото: Facebook
Про те, що перестало битися серце Надії Куляші (Орлової), повідомила Федерація волейболу України. 12 листопада відомій спортсменці мало би виповнитися 60 років.
У квітні 2021 року Надії був поставлений діагноз пухлина головного мозку.
Читайте також: Героїня Олімпіади відреагувала на шокуючу смерть свого тренера
Досягнення Надії Куляші
- Чемпіонка Європи серед молоді 1979 року
- Срібна призерка чемпіонату Європи 1981 року
- Володарка Кубка європейських чемпіонів (1981, 1982, 1983)
- Чемпіонка СРСР (1980-1982)
"На початку нинішнього року у Надії Леонідівни стрімко почала прогресувати підступна хвороба. Потрібувалося термінове лікування і, завдяки всім небайдужим, вдалося зібрати гроші на дві операції. Однак, на жаль, всі зусилля лікарів виявилися марними", – йдеться в заяві ФВУ
Відзначимо, що спортсменка народилася у Верх-Нейвинську Свердловської області. Грала за тамтешню Уралочку, потім за Локомотив (Дніпро) і Емлякбанкаші (Анкара).
Читайте також: Смерть на Олімпіаді: учасниці Ігор було 14 років
Останнім часом Надія Куляша жила в Дніпрі, працювала директором ДЮСШ з ігрових видів спорту.