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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
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Коварная болезнь... Украина потеряла чемпионку Европы

Андрей Трофимов
8 сентября, 12:17
Не стало знаменитой волейболистки Надежды Куляши, в девичестве – Орловой. Она два месяца не дожила до своего 60-летия

Волейболистке Надежде Куляше было 59 лет / Фото: Facebook

О том, что перестало биться сердце Надежды Куляши (Орловой), сообщила Федерация волейбола Украины. 12 ноября известной спортсменке должно было исполниться 60 лет.

В апреле 2021 года Надежде был поставлен диагноз опухоль головного мозга.

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Достижения Надежды Куляши

  • Чемпионка Европы среди молодежи 1979 года
  • Серебряная призерша чемпионата Европы 1981 года
  • Обладательница Кубка европейских чемпионов (1981, 1982, 1983)
  • Чемпионка СССР (1980-1982)

"В начале нынешнего года у Надежды Леонидовны стремительно начала прогрессировать коварная болезнь. Требовалось срочное лечение и, благодаря всем неравнодушным, удалось собрать деньги на две операции. Однако, к сожалению, все усилия врачей оказались тщетными", – говорится в заявлении ФВУ

Отметим, что спортсменка родилась в Верх-Нейвинске Свердловской области. Играла за тамошнюю Уралочку, затем за Локомотив (Днепр) и Эмлякбанкаши (Анкара).

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В последнее время Надежда Куляша жила в Днепре, работала директором ДЮСШ по игровым видам спорта.

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