28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ковальов – Пулев: де і в скільки дивитися бій

Андрій Трофімов
15 травня, 00:07
Поєдинок відбудеться недільного ранку в американській Каліфорнії, колишній чемпіон зустрінеться з боксером, який ще не програвав на профі-рингу

Ковальов проти Пулева в Лос-Анджелесі

У ніч з 14 на 15 травня у Лос-Анджелесі пройде вечір боксу, у головній події якого зустрінуться колишній чемпіон світу з боксу Сергій Ковальов та Тервел Пулев.

Читайте також: Українського боксера жорстоко побили (відео)

Реклама

Бійцівський вечір розпочнеться о 1:00 за київським часом. Поєдинок Ковальова та Пулева розпочнеться не раніше 4:00. У платній передплаті вечір боксу транслюватиме компанія Triller Fight Club.

38-річний Ковальов свій останній бій провів у листопаді 2019 року. Тоді він бився з Саулем Альваресом, поступився йому нокаутом і втратив звання чемпіона світу за версією WBO. Загалом Сергій провів 39 боїв – 34 перемоги, 4 поразки та 1 нічия.

Реклама

39-річний Пулев ще не зазнав жодної поразки на професійному рингу, здобувши 16 перемог (13 – нокаутом).

Раніше ми писали, що брат Пулева потрапив у скандал. Кубрат схопив за груди дівчину. Наразі його можуть позбавити боксерської ліцензії.