Ковалев – Пулев: где и во сколько смотреть бой

Ковалев против Пулева в Лос-Анджелесе

В ночь c 14 на 15 мая в Лос-Анджелесе пройдет вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев и Тервел Пулев.

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Бойцовский вечер начнется в 1:00 по киевскому времени. Поединок Ковалева и Пулева начнется не ранее 4:00. В платной подписке вечер бокса будет транслировать компания Triller Fight Club.

38-летний Ковалев свой последний бой провел в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, уступил ему нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. Всего Сергей провел 39 боев – 34 победы, 4 поражений и 1 ничья.

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39-летний Пулев еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 – нокаутом).

Ранее мы писали, что брат Пулева попал в скандал. Кубрат схватил за грудь девушку. Теперь его могут лишить боксерской лицензии.