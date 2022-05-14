Хапав дівчину за груди. Відомий боксер потрапив у скандал (відео)

Болгарин Кубрат Пулев нічого не засвоїв на курсах про неприпустимість сексуальних домагань і знову розпустив руки

Пулева можуть наказать за домагання до дівчини / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий болгарський боксер Кубрат Пулєв не вчиться на своїх помилках. Декілька років тому боксер раптово поцілував журналістку. Тоді болгарин виплатив штраф у розмірі 2500 доларів і пройшов спеціальний курс, де йому пояснювали неприпустимість сексуальних домагань.

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Цього разу Пулев перед своїм боєм проти Джеррі Форреста раптово обняв одну з ринг-гьорл, обхопивши її за груди. Збентежена дівчина лише засміялася.

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Якщо дівчина вибачить боксера, це може зійти йому з рук. А якщо звернеться до поліції, то Пулєва можуть не лише оштрафувати, а й позбавити боксерської ліцензії на території Північної Америки, повідомляє Fightnews.