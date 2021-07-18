Коваленко може стати "орлятком": ведуться переговори зі Спецією

25-річний український хавбек Аталанти незабаром може стати гравцем клубу з Лігурії. Представники команд ведуть переговори про умови трансферу Віктора

Віктор Коваленко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Атакуючий півзахисник Аталанти і збірної України Віктор Коваленко стане гравцем Спеції, повідомляє Calcionews24. "Орлята", як називають футбольний клуб в Італії, дуже зацікавлені в підписанні екс-гравця Шахтаря.

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Віктор Коваленко / Фото: Канал Футбол

Агент футболіста зустрінеться з керівництвом бергамців, щоб залагодити деталі переходу. Українському футболісту необхідна ігрова практика, яку він може отримати в новому клубі.

Спеція всерйоз має намір підписати молодого, але вже досвідченого гравця, посиливши свій склад перед початком сезону.

Коваленко і Шаблій / Фото: Instagram Реклама

Нагадаємо, Коваленко перейшов в Аталанту з донецького Шахтаря минулої зими, підписавши контракт, розрахований до 30 червня 2025 року. За клуб з Бергамо Віктор провів лише три хвилини в Серії А. Спеція в минулому сезоні посіла 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату, зберігши прописку в елітному дивізіоні.

Коваленко і Маліновський / Фото: Twitter

На минулому чемпіонаті Європи-2020 Коваленко не брав участі. Наставник української збірної Андрій Шевченко виключив екс-гірника з остаточної заявки напередодні турніру через травму .

Раніше повідомлялося, що Аталанта веде переговори про перехід Віктора Коваленка в Болонью – це може бути як оренда, так і повноцінний трансфер.