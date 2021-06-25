Коваленко піде з Аталанти в інший клуб Серії А

Аталанта веде переговори про перехід українського півзахисника Віктора Коваленка до Болоньї – це може бути як оренда, так і повноцінний трансфер

Віктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко поки не переконав головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні в здатності виграти конкуренцію за місце в основному складі, а тому влітку, найвірогідніше, залишить Бергамо. Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Проте Коваленко може залишитися в чемпіонаті Італії. За даними джерела, в послугах 25-річного півзахисника зацікавлена Болонья, яка завершила минулий сезон на 12-му місці.

Йдеться як про можливу оренду Коваленка на один сезон, так і про повноцінний трансфер, який дозволить Аталанті навіть заробити, адже до Бергамо Віктор перейшов в лютому за 600 тисяч євро.

Коваленко і Маліновський / Фото: Twitter

Віктор Коваленко і його кохана / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що минулої осені Болонья, очолювана сербом Сінішею Михайловичем, активно цікавилася динамівцем Владиславом Супрягою. Тоді трансфер не відбувся, і наразі інтересу до Супряги Болонья вже не виявляє.

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