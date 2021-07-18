Коваленко может стать "орленком": ведутся переговоры со Специей

25-летний украинский хавбек Аталанты в скором времени может стать игроком клуба из Лигурии. Представители команд ведут переговоры об условиях трансфера Виктора

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Атакующий полузащитник Аталанты и сборной Украины Виктор Коваленко станет игроком Специи, сообщает Calcionews24. "Орлята", как называют футбольный клуб в Италии, очень заинтересованы подписать экс-игрока Шахтера.

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Виктор Коваленко / Фото: Канал Футбол

Агент футболиста встретится с руководством бергамцев, чтобы уладить детали перехода. Украинскому футболисту необходима игровая практика, которую он может получить в новом клубе.

Специя всерьез намерена подписать молодого, но уже опытного игрока, усилив свой состав перед началом сезона.

Коваленко и Шаблий / Фото: Instagram Реклама

Напомним, Коваленко перешел в Аталанту из донецкого Шахтера минувшей зимой, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года. За клуб из Бергамо Виктор провел лишь три минуты в Серии А. Специя в прошлом сезоне заняла 15 место в турнирной таблице чемпионата, сохранив прописку в элитном дивизионе.

Коваленко и Малиновский / Фото: Twitter

На прошедшем чемпионате Европы-2020 Коваленко не принимал участия. Наставник украинской сборной Андрей Шевченко исключил экс-горняка из окончательной заявки накануне турнира из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Аталанта ведет переговоры о переходе Виктора Коваленко в Болонью – это может быть как аренда, так и полноценный трансфер.