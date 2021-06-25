Коваленко уйдет из Аталанты в другой клуб Серии А

Аталанта ведет переговоры о переходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в Болонью – это может быть как аренда, так и полноценный трансфер

Виктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко пока не убедил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини в способности выиграть конкуренцию за место в основном составе, а поэтому летом, скорее всего, покинет Бергамо. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Тем не менее Коваленко может остаться в чемпионате Италии. По данным источника, в 25-летнем полузащитнике заинтересована Болонья, завершившая минувший сезон на 12-м месте.

Речь идет как о возможной аренде Коваленко на один сезон, так и о полноценном трансфере, который позволит Аталанте даже заработать, ведь в Бергамо Виктор перешел в феврале за 600 тысяч евро.

Коваленко и Малиновский / Фото: Twitter

Виктор Коваленко и его возлюбленная / Фото: Instagram

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Напомним, что прошлой осенью Болонья, возглавляемая сербом Синишей Михайловичем, активно интересовалась динамовцем Владиславом Супрягой. Тогда трансфер не состоялся, и на данный момент интерес к Супряге Болонья уже не проявляет.

Видео одного из лучших голов в карьере Коваленко