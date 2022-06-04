4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Котлован завглибшки 5 метрів. Російські ракети зруйнували базу клубу УПЛ (фото)

Сергій Шаховець
4 червня, 17:10
Навчально-тренувальний центр харківського Металіста 1925 був підданий ракетному удару зі сторони російського Бєлгорода

Російська орда залишає по собі лише розруху / Фото: Металіст 1925, Колаж: Сьогодні

Війська рашистів не припиняють знищення спортивної інфраструктури України. Варварського ракетного обстрілу зазнала навчально-тренувальна база в селищі Високий Харківської області.

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Прес-служба Металіста 1925 опублікувала наслідки ракетного обстрілу окупантів з боку російського Бєлгорода. Від вибухів серйозно постраждали будівлі та футбольні поля бази.

"Ракета потрапила по території НТЦ, залишивши по собі вирву глибиною у п'ять метрів. У будівлях вибито майже всі вікна, сильно пошкоджено фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон.

Дісталося і футбольним полям, які також зазнали пошкоджень. Вибух був такої сили, що залишки грунту розкидані в радіусі понад сто метрів від його епіцентру.

Все зруйноване ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги, а вже наступного сезону Металіст 1925 дасть гідний бій Шахтарю, Динамо та іншим клубам Української Прем'єр-Ліги у вільній європейській Україні. Слава нашим захисникам! Все буде Україна!", – йдеться у повідомленні Металіста 1925.

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Зазначимо, що на тренувальній базі у селищі Високий під Харковом під час Євро-2012 тренувалися футболісти збірної Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Павелко ініціював позов проти Росії за шкоду спортивній інфраструктурі / Фото: Колаж: Сьогодні