4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
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Польша --
Бельгия --
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Котлован глубиной 5 метров. Российские ракеты разрушили базу клуба УПЛ (фото)

Сергей Шаховец
4 июня, 17:10
Учебно-тренировочный центр харьковского Металлиста 1925 был подвергнут ракетному удару со стороны российского Белгорода

Российская орда оставляет после себя только разруху / Фото: Металлист 1925, Коллаж: Сегодня

Войска рашистов не прекращают уничтожение спортивной инфраструктуры Украины. Варварскому ракетному обстрелу подверглась учебно-тренировочная база в поселке Высокий Харьковской области.

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Пресс-служба Металлиста 1925 опубликовала последствия ракетного обстрела оккупантов со стороны российского Белгорода. От взрывов серьезно пострадали здания и футбольные поля базы.

"Ракета попала по территории НТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон.

Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра.

Все разрушенное мы обязательно отстроим после нашей победы, а уже в следующем сезоне Металлист 1925 даст достойный бой Шахтеру, Динамо и другим клубам Украинской Премьер-Лиги в свободной европейской Украине. Слава нашим защитникам! Все будет Украина!", – говорится в сообщении Металлиста 1925.

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Отметим, что на тренировочной базе в поселке Высокий под Харьковом во время Евро-2012 тренировались футболисты сборной Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Павелко инициировал иск против России за ущерб спортивной инфраструктуре / Фото: Коллаж: Сегодня