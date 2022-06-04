Котлован глубиной 5 метров. Российские ракеты разрушили базу клуба УПЛ (фото)

Российская орда оставляет после себя только разруху / Фото: Металлист 1925, Коллаж: Сегодня

Войска рашистов не прекращают уничтожение спортивной инфраструктуры Украины. Варварскому ракетному обстрелу подверглась учебно-тренировочная база в поселке Высокий Харьковской области.

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Пресс-служба Металлиста 1925 опубликовала последствия ракетного обстрела оккупантов со стороны российского Белгорода. От взрывов серьезно пострадали здания и футбольные поля базы.

"Ракета попала по территории НТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра. Все разрушенное мы обязательно отстроим после нашей победы, а уже в следующем сезоне Металлист 1925 даст достойный бой Шахтеру, Динамо и другим клубам Украинской Премьер-Лиги в свободной европейской Украине. Слава нашим защитникам! Все будет Украина!", – говорится в сообщении Металлиста 1925.

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Отметим, что на тренировочной базе в поселке Высокий под Харьковом во время Евро-2012 тренировались футболисты сборной Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.