Ми ж не в бункері сидимо: легендарний тренер пояснив, де проводити чемпіонат України

Колишній тренер Динамо, Дніпра та збірної України Микола Павлов переконаний, що навіть під час війни потрібно проводити чемпіонат із футболу

Павлов закликає грати у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний український тренер, нині президент Всеукраїнського об'єднання тренерів Микола Павлов не підтримує ідею проведення чемпіонату за кордоном. Нагадаємо, що сезон УПЛ стартує без двох клубів.

"Чемпіонат треба проводити лише в Україні. Сто відсотків. Були розмови про те, щоб виїхати за кордон, але я взагалі не розумію, хто це каже. Хто служить у Збройних силах, теробороні, поліції? Молоді хлопці. Вони ризикують життям, ми втрачаємо стільки молодих хлопців на передовій. Це фронт. Футболісти також на своєму фронті. Вони мають виходити та грати на наших полях.

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Суркіс запропонував грати у Києві, бо там багато стадіонів. Я читав в інтерв'ю Козловського, що вони готові грати навіть під бомбардуванням. Ось це нормальна позиція керівника. І я б так вчинив. Адже ми на полі знаходимося разом. Якби я сидів у бункері та керував – це нікуди не годиться. Я теж буду з ними поряд, і тренери повинні так чинити. Футбол – це також професія. У всякому разі, люди, з якими я зустрічаюся, кажуть: "Давайте швидше за футбол". Усі хочуть футболу", – цитує " Трибуна" слова Павлова.

Микола Павлов / Фото: Металіст 1925

Нагадаємо, що раніше Григорій Суркіс запропонував провести чемпіонат України у форматі Ліги чемпіонів.