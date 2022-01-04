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Королівська нахабність: Реал запропонував за найдорожчого футболіста світу лише 50 мільйонів

Олександр Трикіша
4 січня, 16:45
Мадридський Реал захотів дешево роздобути нападаючого Парі Жен-Жермен Кіліана Мбаппе. Іспанці запропонували за гравця втричі дешевше, ніж його реальна вартість

Реал хоче купити Мбаппе за 50 мільйонів / Фото: REUTERS

Як ми писали раніше, Кіліан Мбаппе та ще 500 гравців стануть безробітними наступного літа. У Реалі вирішили користуватися цим у своїх цілях.

З 1 січня Мбаппе, у якого влітку закінчується контракт із ПСЖ, може пописати контракт із будь-яким іншим клубом. Але Реал хотів би отримати гравця у своє розпорядження вже зараз, а не чекати ще півроку.

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Але платити всю суму зараз немає сенсу. Тому іспанці, за інформацією La Gazzetta dello Sport, Запропонували французам "символічні" відступні у розмірі 50 мільйонів євро замість 160 млн – саме такий цінник на гравця повісив transfermarkt.

До речі, раніше ми писали, що подружжя з Чилі назвало сина на честь двох футболістів збірної Франції. Фанат Атлетіко та вболівальниця Парі Сен-Жермен чесно обрали ім'я для свого хлопчика.