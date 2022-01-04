Королевская наглость: Реал предложил за самого дорогого футболиста мира всего 50 миллионов

Реал хочет купить Мбаппе а 50 миллионов / Фото: REUTERS

Как мы писали ранее, Килиан Мбаппе и еще 500 игроков станут безработными следующим летом. В Реале решили воспользоваться этим в собственных целях.

С 1 января Мбаппе, у которого летом заканчивается контракт с ПСЖ, может пописать контракт с любым другим клубом. Но Реал хотел бы получить игрока в свое распоряжение уже сейчас, а не ждать еще полгода.

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Но платить всю сумму сейчас нет смысла. Поэтому испанцы, по информации La Gazzetta dello Sport, предложили французам "символические" отступные в размере 50 миллионов евро вместо 160 млн – именно такой ценник на игрока повесил transfermarkt.

Кстати, ранее мы писали, что супруги из Чили назвали сына в честь двух футболистов сборной Франции. Фанат Атлетико и болельщица Пари Сен-Жермен по-честному выбрали имя для своего мальчика.