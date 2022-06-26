Накопичуємо сили на Лігу чемпіонів. Динамо відновило благодійний тур Європою

Динамо розпочало нову серію благодійних матчів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо вже готується до нового футбольного сезону. Команда Мірчі Луческу розпочала тренувальний процес у Києві, а нині проводить збір у Швейцарії.

Напередодні офіційних ігор "біло-сині" вирішили провести кілька благодійних матчів із місцевими клубами. Першим суперником стала команда Івердон Спорт яка представляє другий швейцарський дивізіон.

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У складі Динамо виступав лише один легіонер – грузин Георгій Цитаїшвілі, який раніше представляв молодіжні збірні України. Гості відкрили рахунок уже на 14-й хвилині після успішного дриблінгу від Яцика.

19-річний півзахисник пройшов флангом, увійшов у штрафний майданчик і пробив обвідним ударом під дальню штангу. Втім, утримати перемогу Динамо не зуміло.

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На 71-й хвилині комбінація Івердона допомогла Беєру вийти сам на сам з Денисом Бойком та "розмочили" його ворота. Як результат, мировою так і закінчили.

Наступна гра киян відбудеться 29 червня проти команди Лозанна Спорт. Нагадаємо, що офіційно сезон для киян розпочнеться 20 липня. У Лізі чемпіонів Динамо побореться з Фенербахче у другому раунді кваліфікації.