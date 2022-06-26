Копим силы на Лигу чемпионов. Динамо возобновило благотворительный тур по Европе

Динамо начало новую серию благотворительных матчей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо уже вовсю готовится к новому футбольному сезону. Команда Мирчи Луческу начала тренировочный процесс в Киеве, а сейчас проводит сбор в Швейцарии.

Накануне официальных игр "бело-синие" решили провести ряд благотворительных матчей с местными клубами. Первым соперником стала команда Ивердон Спорт, представляющая второй швейцарский дивизион.

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В составе Динамо выступал лишь один легионер – грузин Георгий Цитаишвили, ранее представлявший молодежные сборные Украины. Гости открыли счет уже на 14-й минуте после успешного дриблинга от Яцыка.

19-летний полузащитник прошел по флангу, вошел в штрафную и пробил обводящим ударом под дальнюю штангу. Впрочем, удержать победу Динамо не сумело.

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На 71-й минуте комбинация Ивердона позволила Бейеру выйти тет-а-тет с Денисом Бойко и "распечатать" его ворота. В итоге так мировой и закончили.

Следующая игра киевлян пройдет 29 июня против команды Лозанна Спорт. Напомним, что официально сезон для киевлян начнется 20 июля. В Лиге чемпионов Динамо сразится с Фенербахче во втором раунде квалификации.