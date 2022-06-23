Динамівський Кінг-Конг набив патріотичне татуювання (фото)

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко наніс на своє тіло один із символів України

Денис Бойко зробив татуювання із тризубцем / Фото: Колаж: Сьогодні

Столичний клуб одним із перших розпочав підготовку до нового сезону. Вже 19 липня Динамо Мірчі Луческу зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів з турецьким Фенербахче.

Підготувався до початку сезону і другий воротар "біло-синіх". Денис Бойко на прізвисько Кінг-Конг набив на нозі патріотичне татуювання – тризуб із вишиванкою у червоно-чорних кольорах.

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Фотографію з новим татуюванням Денис виклав на своїй сторінці Instagram.

"Слава України", – підписав Бойко свою публікацію.

Зазначимо, що Денис Бойко наносить на своє тіло татуювання лише до знакових подій. Торік він прикрасив ногу великою літерою "Д" – символом київського Динамо.

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Денис Бойко і його татуювання / Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що київський клуб домовився про спаринг із французьким Ліоном. Кияни зіграють із семиразовим чемпіоном Ліги 1 двома складами 12 липня.