5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Команді Шевченка забили супергол ударом із кутового (відео)

Олег Люлька
5 грудня, 22:11
Колумбійський півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо став автором шедеврального гола в поєдинку з Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко

Куадрадо засмутив Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Героєм недільного матчу Ювентус – Дженоа у чемпіонаті Італії став півзахисник туринців Хуан Куадрадо. Онлайн Ювентус – Дженоа доступний на нашому сайті.

Ювентус – Дженоа: де дивитись матч.

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На 9-й хвилині поєдинку Куадрадо з кутового зі страшною силою закрутив неймовірною дугою – і м'яч рикошетом від поперечини залетів до сітки воріт Дженоа.

ВІДЕО ГОЛА

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Кіпер Дженоа – між іншим, чемпіон Європи-2020 у складі збірної Італії Сальваторе Сірігу – виявився не в змозі врятувати команду Андрія Шевченка, проводжаючи шедевр Куадрадо поглядом.

Нагадаємо, схожим чином сам Шевченко, лише зі штрафного, забив 1999-го збірній Росії.