Команді Шевченка забили супергол ударом із кутового (відео)

Куадрадо засмутив Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Героєм недільного матчу Ювентус – Дженоа у чемпіонаті Італії став півзахисник туринців Хуан Куадрадо. Онлайн Ювентус – Дженоа доступний на нашому сайті.

Ювентус – Дженоа: де дивитись матч.

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На 9-й хвилині поєдинку Куадрадо з кутового зі страшною силою закрутив неймовірною дугою – і м'яч рикошетом від поперечини залетів до сітки воріт Дженоа.

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Кіпер Дженоа – між іншим, чемпіон Європи-2020 у складі збірної Італії Сальваторе Сірігу – виявився не в змозі врятувати команду Андрія Шевченка, проводжаючи шедевр Куадрадо поглядом.

Нагадаємо, схожим чином сам Шевченко, лише зі штрафного, забив 1999-го збірній Росії.