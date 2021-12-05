Ювентус – Дженоа: онлайн-трансляція матчу Шевченка проти команди Аллегрі

Слідкуйте в режимі онлайн за ходом четвертого поєдинку Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка – "грифонам" протистоїть гранд європейського футболу

Массиміліано Аллегрі vs Андрій Шевченко

У неділю, 5 грудня, Шевченко проведе свій четвертий матч на чолі з Дженоа. Поєдинок відбудеться у Туріні на стадіоні "Альянц Стадіум". Початок – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

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ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, займаючи 18-е місце. В активі "грифонів" десять очок і від рятівного 17-го місця їх відокремлює лише один бал.

Туринський Ювентус поки що ніяк не може набрати хід у чемпіонаті. Після 15-ти зіграних матчів "стара синьйора" посідає 7-е місце у турнірній таблиці Серії А.

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ДЖЕНОА ПРИ ШЕВІ

Перед тренерським штабом Андрія Шевченка стоїть завдання збереження прописки у Серії А на майбутній сезон. Під керівництвом українця "грифони" провели три матчі. У дебютному поєдинку Дженоа програла Ромі Жозе Моурінью 0:2.

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А потім Дженоа заробила перше очко при Шевченку, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.

Третій матч "грифони" провели проти колишньої команди Шеви Мілана і принизливо програли 0:3.

ЗАЯВА ШЕВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

До того, як приїхати сюди, я знав з огляду на календар про труднощі, з якими зіткнуся. Але я не сподівався, що буде так багато травм.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

Ювентус – це відмінна команда, команда чемпіонів, багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол.

Андрій Шевченко провів лише два матчі на чолі Дженоа / Фото: REUTERS

Аллегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що в нього є і він це багато разів доводив.

Андрій Шевченко / Фото: Twitter

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Ювентус – Дженоа аналітики букмекерських контор називають господарів. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.23, на нічию – 6.20, на перемогу гостей – 17.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Ювентуса – 76%

нічия – 17%

виграш Дженоа – 7%

найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Ювентус – Дженоа у неділю, 5 грудня, починаючи з 21:45 за київським часом, покажуть Megogo та Матч! Футбол 1.