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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ювентус – Дженоа: онлайн-трансляція матчу Шевченка проти команди Аллегрі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 грудня, 10:37
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Слідкуйте в режимі онлайн за ходом четвертого поєдинку Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка – "грифонам" протистоїть гранд європейського футболу
Массиміліано Аллегрі vs Андрій Шевченко
Массиміліано Аллегрі vs Андрій Шевченко

У неділю, 5 грудня, Шевченко проведе свій четвертий матч на чолі з Дженоа. Поєдинок відбудеться у Туріні на стадіоні "Альянц Стадіум". Початок – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

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ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, займаючи 18-е місце. В активі "грифонів" десять очок і від рятівного 17-го місця їх відокремлює лише один бал.

Туринський Ювентус поки що ніяк не може набрати хід у чемпіонаті. Після 15-ти зіграних матчів "стара синьйора" посідає 7-е місце у турнірній таблиці Серії А.

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ДЖЕНОА ПРИ ШЕВІ

Перед тренерським штабом Андрія Шевченка стоїть завдання збереження прописки у Серії А на майбутній сезон. Під керівництвом українця "грифони" провели три матчі. У дебютному поєдинку Дженоа програла Ромі Жозе Моурінью 0:2.

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А потім Дженоа заробила перше очко при Шевченку, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.

Третій матч "грифони" провели проти колишньої команди Шеви Мілана і принизливо програли 0:3.

ЗАЯВА ШЕВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

До того, як приїхати сюди, я знав з огляду на календар про труднощі, з якими зіткнуся. Але я не сподівався, що буде так багато травм.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

Ювентус – це відмінна команда, команда чемпіонів, багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол.

Андрій Шевченко провів лише два матчі на чолі Дженоа
Андрій Шевченко провів лише два матчі на чолі Дженоа / Фото: REUTERS

Аллегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що в нього є і він це багато разів доводив.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Twitter

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Ювентус – Дженоа аналітики букмекерських контор називають господарів. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.23, на нічию – 6.20, на перемогу гостей – 17.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

  • виграш Ювентуса – 76%
  • нічия – 17%
  • виграш Дженоа – 7%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Ювентус – Дженоа у неділю, 5 грудня, починаючи з 21:45 за київським часом, покажуть Megogo та Матч! Футбол 1.

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О
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17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
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16
17:36
11
14
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