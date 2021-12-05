5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 63’
Ювентус 1
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Команде Шевченко забили супергол ударом с углового (видео)

Олег Люлька
5 декабря, 22:11
Колумбийский полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо стал автором шедеврального гола в поединке с Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченко

Куадрадо огорчил Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Героем воскресного матча Ювентус – Дженоа в чемпионате Италии стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.

Ювентус – Дженоа: где смотреть матч.

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На 9-й минуте поединка Куадрадо с углового со страшной силой закрутил по невероятной дуге – и мяч с рикошетом от перекладины залетел в сетку ворот Дженоа.

ВИДЕО ГОЛА

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Кипер Дженоа – между прочим, чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Сальваторе Сиригу – оказался не в силах спасти команду Андрея Шевченко, провожая шедевр Куадрадо взглядом.

Напомним, похожим образом сам Шевченко, только со штрафного, забил в 1999-м сборной России.