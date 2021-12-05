Ювентус – Дженоа: о котрій і де дивитись матч Шевченка проти найсильнішого клубу Італії

Поєдинок 16-го туру Серії А Ювентус – Дженоа відбудеться у неділю, 5 грудня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Онлайн Ювентус – Дженоа доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Мегого
- Матч! Футбол 1
- DAZN
- Setanta Sports 1
- BT Sport 1
- Arena Sport 1 Словенія
- C Більше Швеції
- Digi Sport 2 Rumania
- Eleven Sports 2 Poland
- JuventusFC (@juventusfcen) December 5, 2021
@SerieA_EN
@GenoaCFC
Allianz Stadium
20:45 CET
#JuveGenoa pic.twitter.com/MrMhPqrnUZ
"Ювентус – це чудова команда, команда чемпіонів, у них багато сильних гравців. Вони швидко забувають про поразки, демонструють якісний футбол.
Алегрі – чудовий тренер, цифри це доводять. Він мотиватор, який знає, як добре керувати командою. Він витягує максимум з того складу, що має і він це багато разів доводив", – заявив перед матчем Андрій Шевченко.
Le parole di mister #Шевченко alla vigilia di #JuventusGenoa pic.twitter.com/oMAiY4pIO2- Genoa CFC (@GenoaCFC) December 4, 2021
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поєдинку Ювентус – Дженоа аналітики букмекерських контор називають господарів. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.23, на нічию – 6.20, на перемогу гостей – 17.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:
Далі по темі
- виграш Ювентуса – 76%
- нічия – 17%
- виграш Дженоа – 7%
- найімовірніший рахунок – 2:0
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
За оцінками Transfermarkt, склад Дженоа (97 млн євро) у шість разів дешевший за кадрову обойму Ювентуса (603 млн євро).
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Ювентус та Дженоа зустрічалися один з одним 160 разів.
- Перемоги Ювентуса – 90
- Нічиї – 32
- Перемоги Дженоа – 38
- Різниця м'ячів – 314:195
ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А
Дженоа, яку очолює Шева, перебуває у зоні вильоту Серії А, займаючи 18-е місце. В активі "грифонів" десять очок і від рятівного 17-го місця їх відокремлює лише один бал.
Туринський Ювентус поки що ніяк не може набрати хід у чемпіонаті. Після 15-ти зіграних матчів "стара синьйора" посідає 7-е місце у турнірній таблиці Серії А.