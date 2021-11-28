28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос 1
Верес 0
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Колос обіграв Верес: відео єдиного гола

Олег Люлька
28 листопада, 21:30
Останній недільний матч 16-го туру української Прем'єр-ліги завершився домашньою перемогою Колоса з Ковалівки над рівненським Вересом із рахунком 1:0

Колос (у чорному) переміг Верес 1:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Перемогу Колосу приніс гол Олега Ільїна на 64-й хвилині – півзахисник неперевершено пробив низом з-за меж штрафного майданчика.

ВІДЕО ГОЛА КОЛОСА

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Ця перемога дозволила Колосу закріпитись у середині турнірної таблиці, віддалившись від зони вильоту.

Нагадаємо, за підсумками сезону дві останні команди УПЛ вилетять одразу, а ті, що посядуть 13-й та 14-й рядки, за збереження елітної прописки посперечаються з 3-ою та 4-ою командами Першої ліги.

Колос – Верес – 1:0
Гол: Ільїн, 64

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Раніше в неділю бразильська зв'язка принесла Шахтарю мінімальну перемогу над Інгульцем.

Позаяк Металіст 1925 програв уже п'ятий матч поспіль.

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