Колос обіграв Верес: відео єдиного гола

Колос (у чорному) переміг Верес 1:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Перемогу Колосу приніс гол Олега Ільїна на 64-й хвилині – півзахисник неперевершено пробив низом з-за меж штрафного майданчика.

ВІДЕО ГОЛА КОЛОСА

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Ця перемога дозволила Колосу закріпитись у середині турнірної таблиці, віддалившись від зони вильоту.

Нагадаємо, за підсумками сезону дві останні команди УПЛ вилетять одразу, а ті, що посядуть 13-й та 14-й рядки, за збереження елітної прописки посперечаються з 3-ою та 4-ою командами Першої ліги.

Колос – Верес – 1:0

Гол: Ільїн, 64

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Раніше в неділю бразильська зв'язка принесла Шахтарю мінімальну перемогу над Інгульцем.

Позаяк Металіст 1925 програв уже п'ятий матч поспіль.