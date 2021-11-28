28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос 1
Верес 0
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Колос обыграл Верес: видео единственного гола

Олег Люлька
28 ноября, 21:30
Последний воскресный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги завершился домашней победой Колоса из Ковалевки над ровенским Вересом со счетом 1:0

Колос (в черном) обыграл Верес 1:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Победу Колосу принес гол Олега Ильина на 64-й минуте – полузащитник неотразимо пробил низом из-за пределов штрафной площадки.

ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА

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Эта победа позволила Колосу закрепиться в середине турнирной таблицы, отдалившись от зоны вылета.

Напомним, по итогам сезона две последние команды УПЛ вылетят сразу, а те, что займут 13-е и 14-е места, за сохранение элитной прописки поспорят с 3-й и 4-й командами Первой лиги.

Колос – Верес – 1:0
Гол: Ильин, 64

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Ранее в воскресенье бразильская связка принесла Шахтеру минимальную победу над Ингульцом.

Тогда как Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду.

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