Колос обыграл Верес: видео единственного гола

Колос (в черном) обыграл Верес 1:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Победу Колосу принес гол Олега Ильина на 64-й минуте – полузащитник неотразимо пробил низом из-за пределов штрафной площадки.
ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА
Эта победа позволила Колосу закрепиться в середине турнирной таблицы, отдалившись от зоны вылета.
Напомним, по итогам сезона две последние команды УПЛ вылетят сразу, а те, что займут 13-е и 14-е места, за сохранение элитной прописки поспорят с 3-й и 4-й командами Первой лиги.
Колос – Верес – 1:0
Гол: Ильин, 64
Ранее в воскресенье бразильская связка принесла Шахтеру минимальную победу над Ингульцом.