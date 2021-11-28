Колос обыграл Верес: видео единственного гола

Колос (в черном) обыграл Верес 1:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Победу Колосу принес гол Олега Ильина на 64-й минуте – полузащитник неотразимо пробил низом из-за пределов штрафной площадки.

ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА

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Эта победа позволила Колосу закрепиться в середине турнирной таблицы, отдалившись от зоны вылета.

Напомним, по итогам сезона две последние команды УПЛ вылетят сразу, а те, что займут 13-е и 14-е места, за сохранение элитной прописки поспорят с 3-й и 4-й командами Первой лиги.

Колос – Верес – 1:0

Гол: Ильин, 64

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Ранее в воскресенье бразильская связка принесла Шахтеру минимальную победу над Ингульцом.

Тогда как Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду.