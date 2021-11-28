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Інгулець 0
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Колос --
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Олександрія --
Зоря --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
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7 грудня 19:45
ПСЖ --
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7 грудня 19:45
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Порту --
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Інтер --
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Челсі --
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Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
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Харків у ямі: Металіст 1925 програв п'ятий матч поспіль

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 листопада, 18:53
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У недільному поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 поступився у Львові Руху з рахунком 0:2
Тренер Металіста Валерій Кривенцов
Тренер Металіста Валерій Кривенцов / Фото: FootBoom

Рух забив у ворота харків'ян по голу у кожному з таймів. Перед перервою відзначився Андрій Борячук, а після неї – Юрій Марчук.

ВІДЕО ГОЛІВ РУХУ

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Отже, і далі триває програшна серія Металіста 1925, який перед цим поступився Олександрії (2:5 і 0:2), Зорі (1:6) і Вересу (0:2).

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Останні п'ять матчів харків'яни програли із загальним рахунком – 3:17. Раніше здавалося, що Металіст 1925 міг би навіть поборотися за зону єврокубків. Але ні...

Рух – Металіст 1925 – 2:0
Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті 43
Пропущені 8
Різниця 35
Результати останніх матчів: В В П В В
2
Шахтар Шахтар Шах
16
13
2
1
41
8
33
41
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В П
4
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
8
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н В В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті 16
Пропущені 26
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Рух Рух Рух
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П Н Н
11
Львів Львів Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П В Н
12
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В П П П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Інгулець Інгулець Інг
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забиті 11
Пропущені 26
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Рух
15
15:20
16
11
Львів
16
12:23
16
12
Колос
15
10:22
15
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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