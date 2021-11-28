Харків у ямі: Металіст 1925 програв п'ятий матч поспіль

Тренер Металіста Валерій Кривенцов / Фото: FootBoom
Рух забив у ворота харків'ян по голу у кожному з таймів. Перед перервою відзначився Андрій Борячук, а після неї – Юрій Марчук.
ВІДЕО ГОЛІВ РУХУ
Далі по темі
Отже, і далі триває програшна серія Металіста 1925, який перед цим поступився Олександрії (2:5 і 0:2), Зорі (1:6) і Вересу (0:2).
Останні п'ять матчів харків'яни програли із загальним рахунком – 3:17. Раніше здавалося, що Металіст 1925 міг би навіть поборотися за зону єврокубків. Але ні...
Рух – Металіст 1925 – 2:0
Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті 43
Пропущені 8
Різниця 35Результати останніх матчів: В В П В В
2
16
13
2
1
41
8
33
41
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33Результати останніх матчів: В В В В В
3
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13Результати останніх матчів: В В В В П
4
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12Результати останніх матчів: П В В Н П
5
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16Результати останніх матчів: П В В В П
6
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4Результати останніх матчів: В П В П Н
7
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2Результати останніх матчів: П В Н Н П
8
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1Результати останніх матчів: В П Н В В
9
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті 16
Пропущені 26
Різниця -10Результати останніх матчів: П П П П В
10
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5Результати останніх матчів: В П П Н Н
11
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11Результати останніх матчів: В В П В Н
12
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12Результати останніх матчів: Н В П П П
13
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забиті 11
Пропущені 26
Різниця -15Результати останніх матчів: П Н П Н П
16
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20Результати останніх матчів: П П В П П