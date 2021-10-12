Коли Ф'юрі закінчить кар'єру: варіанти з Усиком і без

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером з'явилися чутки, що на цій тріумфальної ноті Циганський король може завершити кар'єру. Хоча йому всього 33.

Співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен на сто відсотків такий варіант розвитку подій не виключає, однак стверджує, що у Тайсона взагалі-то інші плани.

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"Перед третім поєдинком із Вайлдером Ф'юрі говорив, що хоче провести ще п'ять боїв. Тепер їх залишилося чотири, а потім він вирішить, що робити далі ", – сказав Френк Воррен ресурсу talkSPORT.

Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

З ким буде наступний бій Ф'юрі?

"Якщо Джошуа захоче відійти в бік, то я впевнений, що ми зможемо легко влаштувати бій Ф'юрі – Усик", – нагадує Воррен.

Безжалісні! Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"Якщо цей варіант не реалізується, і Тайсон зажадає продовжувати боксувати, то спершу йому доведеться захищати титул WBC (проти переможця бою Вайт – Валлін, які поб'ються 30 жовтня)".

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"Якщо ж Тайсон не захоче битися далі, то так і буде", – підсумував співпромоутер Циганського короля Френк Воррен.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі назвав свій головний страх після перемоги над Вайлдером – і це не Усик.