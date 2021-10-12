Когда Фьюри закончит карьеру: варианты с Усиком и без

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters
После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером появились слухи, что на этой триумфальной ноте Цыганский король может завершить карьеру. Хотя ему всего 33.
Со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен на сто процентов такой вариант развития событий не исключает, однако утверждает, что у Тайсона вообще-то другие планы.
"Перед третьим поединком с Уайлдером Фьюри говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а затем он решит, что делать дальше", – сказал Фрэнк Уоррен ресурсу talkSPORT.
С кем будет следующий бой Фьюри?
"Если Джошуа захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик", – напоминает Уоррен.
"Если этот вариант не получится, и Тайсон пожелает продолжать боксировать, то сперва ему придется защищать титул WBC (против победителя боя Уайт – Валлин, которые подерутся 30 октября)".
"Если же Тайсон не захочет драться дальше, то так тому и быть", – подытожил со-промоутер Цыганского короля Фрэнк Уоррен.
Напомним, ранее Фьюри назвал свой главный страх после победы над Уайлдером – и это не Усик.
Читайте также:
- Отец Фьюри – Усику: "Твои пояса принадлежат Тайсону"
- Как Усик станет абсолютным чемпионом: схема с Похитителем трупов
- Бомбардировщик – в нокдауне, а Цыганский король со сломанной ногой: супербой мог завершиться в третьем раунде
- Уайлдер отказался от предложения промоутера Усика
- Усик VS Фьюри: за кого будут болеть в России
- Усик или никто! Ультиматум от отца Тайсона Фьюри
- Такие удары заканчивают карьеру! Даже Фьюри опасается за будущее Уайлдера поле нокаута
- Легенда не верит в Усика! Украинцу напророчили поражение от Джошуа и Фьюри