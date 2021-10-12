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Когда Фьюри закончит карьеру: варианты с Усиком и без

Олег Люлька
12 октября, 13:21
В лагере Цыганского короля не исключают, что уже в 33 года тот может завершить карьеру боксера, но все-таки рассчитывают, что серию боев он еще проведет

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером появились слухи, что на этой триумфальной ноте Цыганский король может завершить карьеру. Хотя ему всего 33.

Со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен на сто процентов такой вариант развития событий не исключает, однако утверждает, что у Тайсона вообще-то другие планы.

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"Перед третьим поединком с Уайлдером Фьюри говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а затем он решит, что делать дальше", – сказал Фрэнк Уоррен ресурсу talkSPORT.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

С кем будет следующий бой Фьюри?

"Если Джошуа захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик", – напоминает Уоррен.

Беспощадные! Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"Если этот вариант не получится, и Тайсон пожелает продолжать боксировать, то сперва ему придется защищать титул WBC (против победителя боя Уайт – Валлин, которые подерутся 30 октября)".

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"Если же Тайсон не захочет драться дальше, то так тому и быть", – подытожил со-промоутер Цыганского короля Фрэнк Уоррен.

Напомним, ранее Фьюри назвал свой главный страх после победы над Уайлдером – и это не Усик.

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