Клуб або збірна: Шевченко – про майбутнє після відходу зі збірної України

Раніше Шевченко зізнавався, що хоче спробувати себе в клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.

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"Мені цікавий проєкт. Завжди цікаво попрацювати з командою, у якій є амбіції. Це може бути або клуб, або ще і збірна. Ми розглядаємо різні варіанти.

В принципі я розумію, що зараз є час – приділю можливостям поїздити по інших клубах, подивитися, поспілкуватися з іншими тренерами.

Я і мій штаб, напевно, підвищимо увагу в цьому напрямку", – зізнався Шева в ефірі Великого футболу.