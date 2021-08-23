Клуб или сборная: Шевченко – о будущем после ухода из сборной Украины

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images
Ранее Шевченко признавался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.
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"Мне интересен проект. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты.
В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами.
Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении", – признался Шева в эфире Великого футбола.
Также Шевченко рассказал, что впервые за долгое время смог посмотреть футбол без нервов. Накануне он играл в гольф в Великобритании.
"Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть.
Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего.
Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта", – добавил тренер.