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Клуб или сборная: Шевченко – о будущем после ухода из сборной Украины

Александр Трикиша
23 августа, 08:36
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока еще не определился со своим следующим местом работы. Украинец готов рассмотреть разные варианты

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Ранее Шевченко признавался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.

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"Мне интересен проект. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты.

В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами.

Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении", – признался Шева в эфире Великого футбола.

Куда уходит Андрей Шевченко? / Фото: Reuters

Также Шевченко рассказал, что впервые за долгое время смог посмотреть футбол без нервов. Накануне он играл в гольф в Великобритании.

"Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть.

Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего.

Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта", – добавил тренер.

Андрей Шевченко в свободное время играет в гольф / Фото: Instagram

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