27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 5
Ворскла 1
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Кличко у Києві з мільйонеркою, поки його колишня Гейден на дні

Андрій Трофімов
28 листопада, 00:35
У красуні, з якою зняли знаменитого боксера, не всі зуміли відразу розпізнати тенісистку Еліну Світоліну

Володимир у Києві, Гейден - на Таїті / Фото: Instagram

Володимир Кличко, на міцний кулак якого напередодні поскаржилися в Росії, приїхав після перебування за кордоном до Києва.

Тут колишній чемпіон світу у надважкій вазі відвідав гала-вечерю та аукціон від фонду Еліни Світоліної, виручені на якому кошти спрямують на створення першої в Україні Дитячої міжнародної тенісної академії.

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При цьому хітом соцмереж стало спільне фото Володимира Кличка та Еліни Світоліної, яка за свою кар'єру заробила понад 21 млн доларів призових.

По-перше, уболівальники обговорюють зовнішність Світоліної – багато хто далеко не відразу впізнав Еліну у вечірній сукні та макіяжі.

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По-друге, користувачі соцмереж обговорюють саму пару Кличко-Світоліна – у такому поєднанні вони справляють ефектне враження! Гаель Монфіс може напружитися...

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Тим часом, як ми писали, колишня наречена Володимира Кличка опустилася на дно Тихого океану – Гейден Панеттьєр досліджує підводний світ біля берегів Таїті у компанії трьох чоловіків.

Гейден не сумує після розставання з Кличком / Фото: Instagram

При цьому вихованням доньки Гейден та Володимира після розставання пари зайнята бабуся – мама братів Кличків. 9 грудня Каї Євдокії виповниться 7 років.

Минуле Гейден Панеттьєр – з Володимиром і дочкою / Фото: Twitter