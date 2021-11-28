Кличко в Киеве с миллионершей, пока его бывшая Хейден на дне

Владимир в Киеве, Хейден - на Таити / Фото: Instagram

Владимир Кличко, на крепкий кулак которого накануне пожаловались в России, приехал после пребывания за рубежом в Киев.

Тут бывший чемпион мира в супертяжелом весе посетил гала-ужин и аукцион от фонда Элины Свитолиной, вырученные на котором средства направят на создание первой в Украине Детской международной теннисной академии.

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При этом хитом соцсетей стало совместное фото Владимира Кличко и Элины Свитолиной, за свою карьеру заработавшую свыше 21 млн долларов призовых.

Во-первых, болельщики обсуждают внешность Свитолиной – многие далеко не сразу узнали Элину в вечернем платье и макияже.

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Во-вторых, пользователи соцсетей обсуждают саму пару Кличко-Свитолина – а ведь эффектно смотрятся вместе! Гаэль Монфис может напрячься...

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Тем временем, как мы писали, бывшая невеста Владимира Кличко опустилась на дно Тихого океана – Хейден Панеттьер исследует подводный мир у берегов Таити в компании трех мужчин.

Хейден не скучает после расставания с Кличко / Фото: Instagram

При этом воспитанием дочки Хейден и Владимира после расставания пары занята бабушка – мама братьев Кличко. 9 декабря Кайе Евдокии исполнится 7 лет.