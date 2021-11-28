27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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Кличко в Киеве с миллионершей, пока его бывшая Хейден на дне

Андрей Трофимов
28 ноября, 00:35
В красотке, с которой запечатлели знаменитого боксера, не все сумели сразу распознать теннисистку Элину Свитолину

Владимир в Киеве, Хейден - на Таити / Фото: Instagram

Владимир Кличко, на крепкий кулак которого накануне пожаловались в России, приехал после пребывания за рубежом в Киев.

Тут бывший чемпион мира в супертяжелом весе посетил гала-ужин и аукцион от фонда Элины Свитолиной, вырученные на котором средства направят на создание первой в Украине Детской международной теннисной академии.

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При этом хитом соцсетей стало совместное фото Владимира Кличко и Элины Свитолиной, за свою карьеру заработавшую свыше 21 млн долларов призовых.

Во-первых, болельщики обсуждают внешность Свитолиной – многие далеко не сразу узнали Элину в вечернем платье и макияже.

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Во-вторых, пользователи соцсетей обсуждают саму пару Кличко-Свитолина – а ведь эффектно смотрятся вместе! Гаэль Монфис может напрячься...

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Тем временем, как мы писали, бывшая невеста Владимира Кличко опустилась на дно Тихого океана – Хейден Панеттьер исследует подводный мир у берегов Таити в компании трех мужчин.

Хейден не скучает после расставания с Кличко / Фото: Instagram

При этом воспитанием дочки Хейден и Владимира после расставания пары занята бабушка – мама братьев Кличко. 9 декабря Кайе Евдокии исполнится 7 лет.

Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter