Кличко в Киеве с миллионершей, пока его бывшая Хейден на дне

Владимир в Киеве, Хейден - на Таити / Фото: Instagram
Владимир Кличко, на крепкий кулак которого накануне пожаловались в России, приехал после пребывания за рубежом в Киев.
Тут бывший чемпион мира в супертяжелом весе посетил гала-ужин и аукцион от фонда Элины Свитолиной, вырученные на котором средства направят на создание первой в Украине Детской международной теннисной академии.
При этом хитом соцсетей стало совместное фото Владимира Кличко и Элины Свитолиной, за свою карьеру заработавшую свыше 21 млн долларов призовых.
Во-первых, болельщики обсуждают внешность Свитолиной – многие далеко не сразу узнали Элину в вечернем платье и макияже.
Во-вторых, пользователи соцсетей обсуждают саму пару Кличко-Свитолина – а ведь эффектно смотрятся вместе! Гаэль Монфис может напрячься...
Тем временем, как мы писали, бывшая невеста Владимира Кличко опустилась на дно Тихого океана – Хейден Панеттьер исследует подводный мир у берегов Таити в компании трех мужчин.
При этом воспитанием дочки Хейден и Владимира после расставания пары занята бабушка – мама братьев Кличко. 9 декабря Кайе Евдокии исполнится 7 лет.