Тут Кличко підпилив решітку: боксер утік від німецьких слідчих під Київ

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Володимир Кличко знову у Броварах. У передмісті Києва знаменитий боксер спостерігав за перемогою українця Берінчика над росіянином Чанієвим.

При цьому публіка сприйняла появу Кличка на арені приголомшливими оплесками.

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А дівчина, яка попросила Доктора Сталевого Молота про фото, навіть не повірила своїм очам, коли той погодився – красуня від несподіванки затулила долонями обличчя.

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Варто зазначити, що для 45-річного Володимира Кличка Бровари – особливе місце, адже він – випускник місцевого училища фізичної культури, навчався тут із 14 до 16 років.

"Це був цікавий час. У гуртожитку були і дівчата. Вони жили в іншому корпусі, і нам навіть не дозволялося їх відвідувати, але ми знаходили інші можливості", – розповідав Кличко.

І додавав:

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"У броварському гуртожитку, де ми жили, на першому поверсі в кімнатах поставили решітки, щоб хлопці через вікна не лазили. І що ви думаєте? У кімнаті, де я разом із чотирма хлопцями жив, ми решітки... підпилили. І вилазили через вікно у двір, щоб потай покурити, робили це не раз, поки директор випадково не помітив і не наказав ґрати заварити".

Нагадаємо, що цими днями Володимир бере участь у німецькому проєкті CelebrityHunted. Кличко та дев'ять знаменитостей виступають у ролі злочинців. Їхня мета – дістатися до зазначеної точки за обмежених грошових ресурсів. При цьому за ними полює команда слідчих, кібераналітиків і навіть радник Ангели Меркель.